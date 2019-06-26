Алибасов представил доказательства отравления «Кротом»

Москва, 26 июня. Продюсер Бари Алибасов представил доказательства отправления «Кротом» и наличия в организме психоактивных веществ, заявил его пиар-директор Вадим Горжанкин.

Горжанкин отметил, что шаг Алибасова связан с сомнениями некоторых журналистов, которые убеждены, что история с отравлением была пиар-акцией. Продюсер опубликовал выписки из своей медицинской карты.

Один из представленных документов принадлежит НИИ имени Склифосовского и заверен печатью. Бланк подтверждает, что Алибасов находился в больнице с 4 июня по 17 июня.

В качестве диагноза в нем указано «химическое отправление прожигающей жидкостью (щелочь «Крот»)». Врачи установили, что у больного был «химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени и желудка второй степени».

«Из документа также следует, что на догоспитальном этапе врачи скорой промыли продюсеру желудок через зонд, а «в промывных водах» обнаружили «примесь крови», — констатировал Горжанкин. — Алибасов получил ряд осложнений, в частности, Распространенный язвенно-некротический ожоговый эзофагит и распространенный эрозивный ожоговый гастрит».

Кроме того, пресс-служба Алибасова представила доказательство того, что в моче у пострадавшего продюсера были выявлены психотропные вещества – феназепам и хлорпротиксен.

20 июня произошел конфликт между Алибасовым и его бывшим диетологом Марият Мухиной, которая заявила, что звезду неправильно лечат после выписки из больницы и не кормят. Продюсер в свою очередь заявил, что Мухина пичкала его «наркотой».

«Если бы ты меня не пичкала этими таблетками, наркотой, я бы может и не забывал бы? — заявил Алибасов. — Я в таком состоянии благодаря ей!»

Родственники звезды также утверждают, что после выписки из больницы диетолог интересовалась документами на недвижимость Алибасова, приезжала к продюсеру домой вместе со своим адвокатом, когда пострадавший находился в недееспособном состоянии.

«Получив результат исследования, которое подтвердило наличие в моем организме психоактивных веществ, мы начали расследование инцидента и в ближайшее время сообщим новые подробности», – констатировал продюсер.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в начале месяца после того, как выпил очиститель для труб «Крот», перепутав его с соком.