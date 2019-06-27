Женщинам в селах гарантируют сокращенный рабочий день

Госдума приняла в первом чтении проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах. Поправки в Трудовой кодекс РФ подготовили депутаты во главе с председателем Вячеславом Володиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет о том, чтобы закрепить в Трудовом кодексе РФ действующую норму о 36-часовой рабочей неделе для женщин в селах.

Как пояснял ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, такое положение было принято Верховным советом РСФСР, а в связи с правкой законодательства возникла угроза, что оно будет утрачено.

«После принятия закона женщинам на селе будет гарантирована повышенная оплата на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части», — рассказал журналистам Володин.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Я всегда говорил, что мы должны с уважением относиться к людям труда. И не только не лишать их действующих социальных гарантий, но и создавать дополнительные. Потому что именно они — основа нашего общества, о них нужно заботиться», — заявил парламентарий.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратил внимание: принятие такого закона позволит подчеркнуть, что государство ценит таких людей и готово обеспечивать им необходимую поддержку.