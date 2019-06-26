Эксперт назвал отказ от мультивалютной корзины в Зимбабве шагом к независимости от Запада

Правительство Зимбабве упразднило мультивалютную корзину, введенную для расчетов внутри страны в 2009 году. По словам старшего научного сотрудника МГИМО, специалиста по Африке Юрия Зинина, это важный шаг на пути к освобождению Хараре от зависимости от Запада.

С 24 июня британский фунт стерлингов, американский доллар, южноафриканский ранд, ботсванская пула и другие иностранные валюты перестали быть платежными средствами при расчетах на территории страны, говорится в сообщении министерства финансов Зимбабве. Благодаря этому зимбабвийский доллар стал единственной денежной единицей страны.

«Мультивалютная корзина была официально введена в Зимбабве в 2009 году, во время фантастической инфляции, из которой страна долго не могла выйти, — напоминает старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин. — Пиковые величины гиперинфляции под конец 2008 года достигли почти 80 млрд процентов. Отказ от собственной валюты и использование иностранной для внутреннего пользования тогда было спасением. Но это, конечно, являлось свидетельством, мягко говоря, слабости экономки Зимбабве и давало возможность для разного рода финансовых и экономических злоупотреблений, махинаций с валютными курсами и так далее».

В беседе с Федеральным агентством новостей специалист по Африке заметил, что решение зимбабвийских властей об упразднении мультивалютной корзины для расчетов внутри страны говорит об их намерении серьезно заняться решением существующих экономических проблем.

«Выйдя на расчеты в национальной валюте, власти Зимбабве сосредоточатся на стабилизации и развитии экономики страны. Зимбабве — страна с большим потенциалом, с хорошим сельским хозяйством, богатыми природными ресурсами. Но там требуется проведение реформ. Эти реформы невозможны без освобождения от влияния Запада и, в первую очередь, США. После введения мультивалютной корзины американский доллар, конечно, господствовал на территории Зимбабве. Поэтому, можно сказать, упразднение мультивалютной корзины в стране — это шаг к независимости Зимбабве от американского доллара, от засилья Запада. И сделан он, надо отметить, после президентских и парламентских выборов, которые можно назвать историческими», — пояснил Юрий Зинин.

Речь идет о выборах 2018 года, которые прошли после отстранения от власти Роберта Мугабе, возглавлявшего Зимбабве почти 30 лет. Победу в них одержал Эммерсон Мнангагва, первый секретарь партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».