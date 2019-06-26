Москва, 26 июня. Облившего себя бензином мужчину задержали у здания Минстроя в Москве. Сейчас с ним продолжаются переговоры, рассказал источник Федерального агентства новостей.

«С ним общается замминистра ведомства», — уточнил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что мужчина приобрел участок для строительства дома в Рязанской области. но ему не дают разрешение на строительство. Причина отказов неизвестна. Из-за этого он требовал встречи с министром строительства Владимиром Якушевым.