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Облившего себя бензином мужчину задержали у здания Минстроя в Москве

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Облившего себя бензином мужчину задержали у здания Минстроя в Москве

Москва, 26 июня. Облившего себя бензином мужчину задержали у здания Минстроя в Москве. Сейчас с ним продолжаются переговоры, рассказал источник Федерального агентства новостей.

«С ним общается замминистра ведомства», — уточнил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что мужчина приобрел участок для строительства дома в Рязанской области. но ему не дают разрешение на строительство. Причина отказов неизвестна. Из-за этого он требовал встречи с министром строительства Владимиром Якушевым.

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Автор: Игорь Федоров
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