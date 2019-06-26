ФСБ предотвратила теракт в Саратове. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ предотвратила теракт Нелегкий день выдался у сотрудников ФСБ в Саратове. Силовики предотвратили теракт запрещенной в России организации «Исламское государство». По данным ФСБ, теракт планировался в людном месте. Где именно не уточняется. Боевиком оказался россиянин, при задержании он открыл огонь, но был ликвидирован. Мирные граждане в ходе операции не пострадали. На месте ЧП найдены оружие, боеприпасы и детали самодельных бомб. Своеобразную лабораторию, где преступник синтезировал взрывчатые вещества, он оборудовал в гаражном кооперативе. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

ДРСМД под угрозой Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) еще на шаг приблизился к печальному, но логичному исходу. Совет Федерации одобрил закон о приостановке ДРСМД в ответ на действия США, ранее объявивших о выходе из соглашения. Теперь документ отправится на подпись к президенту России Владимиру Путину — инициатору закона. Так что сомневаться в том, будет он принят или нет, уже не приходится. Напомним, что ранее Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ДРСМД, споры возникли из-за ракеты комплекса «Искандер», чья дальность, по мнению американцев, запрещена договором. Но Россия все обвинения категорически отвергла и потребовала доказательств, которых, увы, так и не дождалась.

Барьеры ПАСЕ Россия готовится к полноценному возвращению в ПАСЕ. Но еще сталкивается с препятствиями. Сегодня мониторинговый комитет ассамблеи рекомендовал вернуть полномочия нашей стране, но призвал выполнить ряд условий, в том числе освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, оплатить взносы в бюджет Совета Европы и помочь следствию в деле о крушении малайзийского «боинга». Впрочем, пока это лишь рекомендация, а не ультиматум, так что сегодня этот вопрос еще рассмотрит сама ассамблея. Споры связаны с тем, что некоторые делегаты, несмотря на меньшинство, обжаловали резолюцию об участии Москвы в июньской сессии ПАСЕ — за нее проголосовали 118 человек, но 62 выступили против. Особенно бурно возмущалась Украина: ее представители покинули зал заседаний и даже отозвали посла при Совете Европы. Но, кажется, эти протесты не приведут к успеху и, более того, лишь усложнят ситуацию для самого Киева.