Володин поздравил Зюганова с днем рождения

Москва, 26 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Уважаемые коллеги! У нас сегодня событие. Давайте поздравим с днем рождения Геннадия Андреевича Зюганова», — сказал Володин.

В своей речи он пожелал коллеге счастья, здоровья и удачи.

«Я вам не раз говорил, что для меня главной партией всегда была Россия. Главным моим судьей и помощником был народ. Главными учителями — мои родители, все, с кем я шел по жизни. Главным содержанием моей жизни было служение справедливости, трудовому народу и дружбе. Без нее наша огромная держава существовать не может», — ответил на поздравление Зюганов.

Он также поблагодарил депутатов.