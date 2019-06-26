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Володин поздравил Зюганова с днем рождения

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Володин поздравил Зюганова с днем рождения

Москва, 26 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 75-летием, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Уважаемые коллеги! У нас сегодня событие. Давайте поздравим с днем рождения Геннадия Андреевича Зюганова», — сказал Володин.

В своей речи он пожелал коллеге счастья, здоровья и удачи.

«Я вам не раз говорил, что для меня главной партией всегда была Россия. Главным моим судьей и помощником был народ. Главными учителями — мои родители, все, с кем я шел по жизни. Главным содержанием моей жизни было служение справедливости, трудовому народу и дружбе. Без нее наша огромная держава существовать не может», — ответил на поздравление Зюганов.

Он также поблагодарил депутатов. 

«Я делаю все для того, чтобы над нашей державой было солнечное небо, чтобы в каждом доме был достаток и мир и чтобы мы гордились своей великой Россией», — подытожил лидер КПРФ.

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Автор: Алена Разживина
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