В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов
Донецк, 26 июня. Группа украинских диверсантов, готовивших покушения на руководителей силовых ведомств Донецкой народной республики, задержана на территории республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.
«Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации МВД, в общей сложности задержаны три человека: член группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России), воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины, экс-сотрудник внутренних органов Украины и киевлянка.
Уточняется, что в задачи диверсантов входили: устранение руководителей силовых органов ДНР, закладка взрывчатых веществ, фотографирование военных, административных и инфраструктурных объектов в республике.
По окончании следственных мероприятий у задержанных было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы. В частности, найдена снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.
В МВД республики также добавили, что следствием идентифицирован один из непосредственных руководителей группы задержанных диверсантов — Андрей Байдала с позывным «Швед». Именно он, по данным ведомства, курировал действия диверсантов.
1 Организация запрещена на территории РФ.