В ДНР сообщили о задержании готовивших теракты украинских диверсантов

Донецк, 26 июня. Группа украинских диверсантов, готовивших покушения на руководителей силовых ведомств Донецкой народной республики, задержана на территории республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.

«Силовые структуры ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств республики», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации МВД, в общей сложности задержаны три человека: член группировки «Правый сектор»1 (запрещена в России), воевавший в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины, экс-сотрудник внутренних органов Украины и киевлянка.

Уточняется, что в задачи диверсантов входили: устранение руководителей силовых органов ДНР, закладка взрывчатых веществ, фотографирование военных, административных и инфраструктурных объектов в республике.

По окончании следственных мероприятий у задержанных было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы. В частности, найдена снайперская винтовка Savage американского производства, патроны к ней и гранаты.

В МВД республики также добавили, что следствием идентифицирован один из непосредственных руководителей группы задержанных диверсантов — Андрей Байдала с позывным «Швед». Именно он, по данным ведомства, курировал действия диверсантов.

1 Организация запрещена на территории РФ.