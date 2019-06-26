Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на месяц

Москва, 26 июня. Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян, которая на момент убийства отца была несовершеннолетней.

«Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян до 28 июля, а всего до 12 месяцев», — огласили решение в Басманном суде.

В суде все стороны, включая самих фигуранток дела, поддержали продление меры пресечения.

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено. 14 июня Следственный комитет предъявил сестрам окончательное обвинение.

По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей — до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование. Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.