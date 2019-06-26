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Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на месяц

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Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на месяц

Москва, 26 июня. Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд продлил меру пресечения одной из трех сестер Хачатурян, которая на момент убийства отца была несовершеннолетней.

«Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Ангелины и Крестины Хачатурян до 28 июля, а всего до 12 месяцев», — огласили решение в Басманном суде.

Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на месяц

В суде все стороны, включая самих фигуранток дела, поддержали продление меры пресечения.

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено. 14 июня Следственный комитет предъявил сестрам окончательное обвинение.

По версии обвинения, все три девушки принимали участие в инкриминируемом им преступлении. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей — до 10 лет, она пройдет дополнительное обследование. Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору».

Суд продлил сестрам Хачатурян запрет определенных действий на месяц

При этом биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал своих дочерей – в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь – физическому и сексуальному насилию.

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Автор: Анна Агибалова
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