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Полиция ведет переговоры с облившим себя бензином обманутым дольщиком в Москве

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Полиция ведет переговоры с облившим себя бензином обманутым дольщиком в Москве

Москва, 26 июня. Мужчина устроил акцию у здания Минстроя на Цветном бульваре в Москве.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, он облил себя бензином и требовал встречи с министром строительства Владимиром Якушевым, в противном случае, он угрожает устроить самоподжог.

«Он купил участок для строительства дома в Рязанской области, но ему не дают разрешение на строительство по какой-то причине», — рассказал источник ФАН.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские, сотрудники МЧС и скорой. С мужчиной ведут переговоры.

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Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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