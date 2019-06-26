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Спорт

Ковалев назвал топ-5 лучших боксеров мира на данный момент

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Ковалев назвал топ-5 лучших боксеров мира на данный момент

Москва, 26 июня. Российский боксер-профессионал Сергей Ковалев  рассказал о подготовке к поединку с британским спортсменом Энтони Ярдом, назвал причины своего поражения от колумбийца Элейдера Альвареса и назвал топ-5 лучших боксеров мира на сегодняшний день.

Ковалев признался, что волнуется в преддверии этой встречи из-за суеверия.

«Есть небольшое суеверие. В 2013 году я впервые взял пояс WBO в Великобритании, а теперь молодой британец летит ко мне на родину за тем же поясом. Не самый приятный символ, поэтому немного переживаю», — рассказал 36-летний россиянин.

По его словам, британский коллега по цеху обладает хорошей скоростью и ударом. Он также сказал, что посмотрел хайлайты поединков Ярда, хотя не особо любит детально изучать своих оппонентов, пишут «Известия».

Ковалев также считает, что пятерка лучших боксеров мира на сегодняшний день выглядит следующим образом: украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, американцы Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс, а также мексиканский боксер Сауль Альварес. При этом Ковалев назвал перечисленных боксеров «талантливыми пацанами».

Напомним, Ковалев в феврале текущего года победил колумбийца Альвареса, вернув себе таким образом титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. По окончании поединка россиянин признался, что победить в матче-реванше помогла его команда.

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Автор: Сергей Петров
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