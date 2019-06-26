Володин и Караянчева обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Болгарией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Народного собрания Болгарии Цвета Караянчева обсудили вопросы сотрудничества между странами, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам крайне важно, чтобы диалог развивался. Следует признать, что он не такой эффективный в последнее время на уровне исполнительной власти. Нам необходимо сделать все для того, чтобы в рамках парламентского измерения контакты были более эффективными, а это значит, что мы будем лучше понимать друг друга», — заявил Володин.

Караянчева напомнила, что через несколько недель наступит годовщина, 140-летие установления дипломатических отношений между странами. По ее словам, у России и Болгарии есть большие возможности для развития отношений в области экономики, энергетики, туризма, образования. Председатель Народного собрания Болгарии отметила важность темы обеспечения газовых поставок.

«В связи с этим я могу отметить значение ветки, которая от «Турецкого потока» направлена через территорию Болгарии в сторону европейских стран. Могу заверить вас, что строительство этого газопровода проводится в соответствии со всеми нормативами Европейского союза, что исключает возможность повторения случая с «Южным потоком», — добавила Караянчева.

Она уточнила, что страна планирует достроить ответвление газопровода до конца 2020 года. Болгария не стала первой точкой нереализованного проекта газопровода «Южный поток», так как были обнаружены нарушения положений третьего либерализационного пакета, обратила внимание Караянчева.

Володин заявил, что отказ от «Южного потока» был невыгоден для самой страны.

«Мы считаем, что нам важно вместе выстроить те отношения, которые были бы достойны наших с вами предков. И мы должны этим дорожить. Знаете, в плане политеса все начинают говорить о 140-летии установления дипломатических отношений. А было бы правильно сказать, что 140 лет прошло с того времени, когда российские войска освободили Болгарию от турецкого ига, от геноцида. Почему мы это боимся сказать? Это тоже мешает рамкам Евросоюза или там, в ЕС, кто-то будет против?» — заявил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты парламента уточнил, что у России налажены динамичные контакты со всеми странами, кроме Болгарии.

«Если не можете заявить материально какие-то возможности, понятно все, здесь можно ссылаться на Евросоюз. Если взять ту же Италию, она дальше от нас, но ее голос звучит. Франция — ее президент позицию заявляет. Германия — парламент озвучивает позицию. Словакия — Андрей Данко был 9 Мая на параде, свою позицию лично высказал», — подытожил Володин.

Напомним, Россия остается одним из основных торговых партнеров Болгарии, занимая первое место по экспорту в эту страну и пятое по товарообороту. Между странами развиваются культурно-гуманитарные связи. Положительные результаты достигнуты в укреплении в Болгарии позиций русского языка, который остается вторым по популярности иностранным языком после английского.