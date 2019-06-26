Пугачева решила «отвести душу» в казино во время гастролей в Минске

Москва, 26 июня. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева приедет в Минск с большим сольным концертом и посетит казино с игровыми автоматами.

Промоутер Сергей Лавров занимается организацией досуга российский певицы. По его словам, примадонна после того, как прибудет в столицу Белоруссии, посетит казино с игровыми автоматами — это ее давняя страсть. Однако в РФ они запрещены на законодательном уровне, а за границей у Пугачевой есть возможность «отвести душу».

Лавров объяснил, что не первый раз старается организовать концерт Пугачевой в Минске, однако примадонна раньше отказывалась, ссылаясь на свой возраст. По словам промоутера, концерт Пугачевой стоит достаточно дорого — цена выступления российской примадонны на частном мероприятии начинается от 350 тысяч евро. Однако звезда в настоящее время редко выступает, поэтому за концерт в Минске она получит не более 100 тысяч евро. Об этом пишет Kp.Ru.

«Но я подозреваю, что в Минск Алла Борисовна едет не ради денег. Она просто решила развеяться. Все знают, что артистка любит казино, игровые автоматы, которые запрещены в России. Видимо, решила совместить приятное с полезным», — сообщил Лавров.

Ранее поклонники примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой опубликовали телеинтервью певицы 10-летней давности, в котором она раскрыла цену своего успеха. По словам звезды, она прошла очень тяжелый путь, его просто не сравнить с жизнью артистов сейчас. Пугачева заметила, что готова и дальше платить такую высокую плату, «лишь бы еще пожить в здравии и счастье».