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Экономика

Кабмин России продлил продовольственное эмбарго на год

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Кабмин России продлил продовольственное эмбарго на год

Москва, 26 июня. Кабинет министров России продлил на следующий год продовольственное эмбарго в ответ на рестрикции, в том числе для стран Европейского союза, США и Украины. Соответствующее постановление размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что опубликованным документом вносятся изменения в постановление «о мерах по реализации указов президента Российской Федерации».

Уточняется, что документ, в том числе касается продовольственного эмбарго в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

Продовольственное эмбарго России в ответ на западные ограничения действует в течение пяти лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года, после чего его действие несколько раз продлевалось. Перечень стран, на продукцию которых распространяется запрет на ввоз в Россию, определяется Кабмином, на данный момент в него входят США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Ранее российский лидер продлил действие продовольственного эмбарго сроком на 12 месяцев — до 31 декабря 2020 года.

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Автор: Сергей Петров
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