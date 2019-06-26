Кабмин России продлил продовольственное эмбарго на год

Москва, 26 июня. Кабинет министров России продлил на следующий год продовольственное эмбарго в ответ на рестрикции, в том числе для стран Европейского союза, США и Украины. Соответствующее постановление размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что опубликованным документом вносятся изменения в постановление «о мерах по реализации указов президента Российской Федерации».

Уточняется, что документ, в том числе касается продовольственного эмбарго в ответ на антироссийские санкции со стороны Запада.

Продовольственное эмбарго России в ответ на западные ограничения действует в течение пяти лет. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года, после чего его действие несколько раз продлевалось. Перечень стран, на продукцию которых распространяется запрет на ввоз в Россию, определяется Кабмином, на данный момент в него входят США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Ранее российский лидер продлил действие продовольственного эмбарго сроком на 12 месяцев — до 31 декабря 2020 года.