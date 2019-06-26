Интеллектуальный дрон-камикадзе «Ланцет» впервые показали на «Армии-2019»

На юбилейном V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал высокоточный ударный беспилотный комплекс «Ланцет». Корреспондент Федерального агентства новостей изучил новый образец.

Революционный «КУБ-БЛА»

Созданный входящим в концерн ижевским предприятием «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы» «Ланцет» является одним из первых российских барражирующих боеприпасов. Обыватели часто называют подобный вид вооружения «дронами-камикадзе». Что любопытно, первый российский дрон-камикадзе «КУБ-БЛА» был разработан тоже концерном «Калашников».

Барражирующие боеприпасы представляют собой запускаемые как с поверхности земли, так и с воздушных и морских носителей беспилотные летательные аппараты, оснащенные чаще всего осколочно-фугасной боевой частью.

Такие дроны-камикадзе, совмещающие функции разведки, наблюдения и поражения, способны продолжительное время кружить над полем боя, сохраняя готовность к почти мгновенному нанесению высокоточного удара. Тем самым заметно сокращается временной цикл «обнаружение-поражение», что может иметь решающее значение в условиях современных боевых действий.

Уступая по ряду ТТХ ударным дронам, несущим управляемое ракетно-бомбовое вооружение, барражирующие боеприпасы, как правило, отличаются более простой, а значит и более дешевой конструкцией.

Следует отметить, что до недавних пор лидирующие в мире позиции по созданию барражирующих боеприпасов занимал Израиль. Недаром чуть ли не самым первым дроном-камикадзе, появившемся на рынке, стал беспилотник Harpy, разработанный израильским концерном IAI и совершившим первый полет еще в 1989 году.

Считается, что и первым барражирующим боеприпасом, примененным в боевых условиях, также стал беспилотник израильской конструкции. Разработанный сотрудниками IAI в 2001—2005 годах разведывательно-ударный БПЛА Harop, по заявлениям Минобороны Армении, в начале апреля 2016 года был использован азербайджанской стороной для уничтожения в Нагорном Карабахе автобуса с армянскими добровольцами…

До недавнего времени в арсенале Вооруженных Сил РФ дроны-камикадзе отсутствовали. Однако опыт боевых действий в Сирии, возможно, заставил российских военных пересмотреть свое отношение к барражирующим боеприпасам.

Как известно, боевики неоднократно пытались с помощью кустарно собранных дронов-камикадзе атаковать расположенную в Сирии российскую авиабазу «Хмеймим». Не исключено, что это обстоятельство, вместе с израильским опытом работ по созданию барражирующих боеприпасов, в итоге и подтолкнуло концерн «Калашников» к разработке отечественных дронов-камикадзе.

Уже в феврале текущего года, в рамках Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби, концерн «Калашников» представил новое интеллектуальное оружие — высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА». На выставке в Абу-Даби он был, разумеется, не единственным барражирующим боеприпасом, но из всех, пожалуй, наиболее заметным. Издание The Washington Post назвало «КУБ-БЛА» «следующей революцией в мире вооружений».

«КУБ-БЛА» был предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставлял специальную нагрузку по координатам цели, которые задавались вручную либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

«Этот комплекс — шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах среди стран-производителей такого рода вооружений, — заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. — Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км в час. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности: как на малых, так и на больших высотах».

Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО, добавил Чемезов.

По словам разработчиков, преимуществами комплекса «КУБ-БЛА» являлись скрытый запуск, высокая точность попадания, бесшумность беспилотника и простота в обращении с ним. Масса боевой части, транспортируемой «КУБ-БЛА» к цели, составляла 3 кг.

Концерн «Калашников» подчеркивал, что «КУБ-БЛА» успешно прошел испытания на полигонах и готов к применению.

Показанный «Калашниковым» на «Армии-2019» «Ланцет» стал дальнейшим развитием идей, заложенных в «КУБ-БЛА».

Атакующий под любым углом

На сайте «Калашников Media» «Ланцет» охарактеризован как интеллектуальное многозадачное оружие, способное самостоятельно находить заданную цель и поражать ее.

Отмечается, что в состав комплекса входят высокоточный ударный элемент, а также модули разведки, навигации и связи. Комплекс создает собственное навигационное поле и не требует создания наземной или морской инфраструктуры.

«Ланцет» оснащен несколькими типами системы наведения: координатный, использующий оптико-электронные средства и комбинированный. Кроме того, беспилотник имеет телевизионный канал связи.

О том, что представляет собой высокоточный ударный беспилотный комплекс «Ланцет» и чем он отличается от комплекса «КУБ-БЛА», рассказал в интервью ФАН руководитель направления специальных проектов группы компаний «ZALA AERO» Геннадий Рожков.

По его словам комплекс «Ланцет» является инициативной разработкой. Примечательно, что под грифом «Ланцет» проходит целая линейка барражирующих боеприпасов, из которой на «Армии-2019» был показан «Ланцет-3».

«Ланцет» — это следующее поколение наших управляемых боеприпасов, которое появилось вслед за «КУБ-БЛА». После показа последнего в Абу-Даби потенциальные заказчики попросили нас реализовать схему управления снарядом с помощью видео вплоть до момента поражения цели», — пояснил Рожков.

«КУБ» наводился по координатам цели. Хотя он и проделывал это весьма уверенно, но не позволял оператору беспилотника осуществлять визуальный контроль точности попадания или поражать движущуюся цель. Создание «Ланцета», оснащенного телевизионным каналом наведения, решило эту проблему. Одновременно оператор «Ланцета» получил возможность даже после выхода беспилотника в атаку отменить нанесение удара и увести снаряд в сторону.

Руководитель направления специальных проектов группы компаний «ZALA AERO» уточнил, что «Ланцет» в основном предназначен для поражения объектов инфраструктуры, открыто расположенных техники и личного состава.

Конечно, трехкилограммовой осколочно-фугасной боевой части, которую несет «Ланцет», вряд ли хватит на то, чтобы уничтожить танк. Но «ослепить» или обездвижить танк «Ланцет» способен. Ну, а легкобронированную технику, да и автомобили, включая столь распространенные на Ближнем Востоке кустарно изготовленные гантраки, «Ланцет» выводит из строя вполне уверенно.

Оснащенный электродвигателем «Ланцет», точно так же, как и «КУБ-БЛА», сочетает бесшумность в полете с простотой обслуживания на земле. Запускается беспилотник с малогабаритной пусковой установки, способной разместиться в кузове обычного пикапа. Процесс подготовки беспилотника к запуску из положения «с марша», сам запуск снаряда и последующий уход машины, оборудованной пусковой установкой, с места запуска занимают менее пяти минут.

В случае необходимости находящийся на земле оператор «Ланцета» может передать управление беспилотником оператору, находящемуся в воздухе на борту самолета или вертолета.

Поднятый в небо «Ланцет» с помощью принципов каскадной ретрансляции может обмениваться данными с самолетом-разведчиком либо с другими беспилотниками. Это резко снижает эффективность задействованных против «Ланцета» средств РЭБ вероятного противника.

К 2020 году разработчики «Ланцета» намерены создать для своего детища полностью закрытый контур управления, который устранит для комплекса угрозу со стороны вражеских средств РЭБ. Именно в таком виде «Ланцет» скорее всего и будет принят на вооружение.

«В аппарате реализована противолазерная защита. То есть подсветить беспилотник, чтобы его уничтожить, весьма проблематично», — раскрыл еще один секрет «Ланцета» Геннадий Рожков.

Выбранная для «Ланцета» аэродинамическая схема позволяет беспилотнику выходить в атаку с любой стороны и под любым углом. В случае нанесения удара по цели, защищенной средствами ПВО, не исключается одновременное задействование комплексов «КУБ-БЛА» и «Ланцет». Пока «КУБ», двигающийся по более прямолинейной траектории, станет отвлекать на себя внимание средств ПВО, «Ланцет» может атаковать цель с противоположного направления.

Новый высокоточный ударный беспилотный комплекс «Калашникова» способен поражать цели в радиусе «40 километров плюс». Это в некоторых случаях позволяет «Ланцету» наносить удары и на удалении в 50 км от места запуска.

Максимальная взлетная масса беспилотника — 12 кг. В воздухе «Ланцет» может находиться до 40 минут. При этом он способен действовать в ситуациях, когда применение обычных ударных самолетов и вертолетов является неэффективным либо нежелательным.

Да что там авиация!.. Использование «Ланцета» обходится значительно дешевле, чем выстрел высокоточным снарядом «Краснополь». Недаром гендиректор Ростеха Сергей Чемезов о «Ланцете» сказал так:

«По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше».

По мнению Геннадия Рожкова, высокоточный ударный беспилотный комплекс «Ланцет» мог бы оказаться востребован, например, в ходе боевых действий на территории САР.

В концерне «Калашников» подчеркивают, что «Ланцет» не только способен заметно повысить возможности Вооруженных Сил РФ, но и обладает высоким экспортным потенциалом.