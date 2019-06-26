Пушков назвал высказывания Кикабидзе о России «мантрами грузинского националиста»

Москва, 26 июня. Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил актеру Вахтангу Кикибидзе, заявившему, что поддерживает русофобские настроения грузинской оппозиции.

Последние события в Тбилиси Кикабидзе прокомментировал в интервью изданию «Московский комсомолец». По его словам, он разделяет позицию грузинской оппозиции, которая гнет радикальную антироссийскую линию. При этом актер признался, что ему трудно анализировать то, что сейчас происходит в Грузии, но он уверен, что правительство получило то, что заслужило.

Пушков считает, что мораль слов Кикабидзе о поддержке антироссийских протестов грузинских радикалов заключается во враждебном отношении к России и СССР, где, как напомнил сенатор, Кикабидзе вырос и стал знаменит.

«Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино», – написал Пушков.

Напомним, протесты в Грузии начались 20 июня. В качестве повода оппозиционные грузинские политики использовали инцидент на 26-й Международной ассамблеи православия в Тбилиси, когда члена российской делегации Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера грузинского парламента. Оппозиционные грузинские депутаты покинули зал заседаний, а после к стенам парламента стали стекаться радикалы. Они требовали немедленной высылки российских политиков из страны, выкрикивали лозунги против «российской оккупации».

Антироссийские выпады поддержала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что Москва якобы заинтересована в расколе Грузии и назвала Россию врагом. После этого 21 июня президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о временной приостановке авиасообщения с Грузией.