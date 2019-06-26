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Песков не исключил полноформатную встречу Путина и Трампа на G20 в Осаке

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Песков не исключил полноформатную встречу Путина и Трампа на G20 в Осаке

Москва, 26 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут полноформатную встречу на саммите G20 в Осаке.

«Мы не исключаем отдельной встречи президентов с определенным содержанием», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что в настоящий момент продолжается работа по подготовке встречи, дата и место пока обсуждаются. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что подготовительная работа к подписанию документов не ведется.

Саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Официальный представитель Кремля ранее указывал, что все планируемые встречи Путина на полях саммита G20 в японской Осаке будут посвящены урегулированию кризисов в мире.

Первые и единственные полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. Лидеры в течение двух часов обсуждали двустороннее сотрудничество, актуальные международные вопросы, ситуацию в Сирии.

Ранее в Белом доме сообщили, что на саммите в Осаке Путин и Трамп обсудят вопросы региональной безопасности, в том числе на Ближнем Востоке, на Украине и в Иране. Лидеры также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

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Автор: Алексей Полубота
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