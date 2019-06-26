США и Израиль пытались настроить Россию против Сирии и Ирана на встрече в Иерусалиме

В Иерусалиме состоялась встреча представителей РФ, США и Израиля. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, глава израильского Совета по безопасности Меир Бен-Шаббат обсудили проблемы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В большинстве переговоры, по крайней мере — в официальной их части, сводились к ожидаемому — Тель-Авив и Вашингтон настаивали на выходе иранских подразделений из Сирии. Причем о выводе сил международной коалиции, которые, в отличие от Тегерана, находятся в САР незаконно, они старались даже не заикаться.

Дипломаты еще не успели занять места, как Нетаньяху тут же призвал всех к соглашению об эвакуации иностранных войск из Сирии. Однако он скоро испортил этот вполне здравый тезис, сместив весь фокус лишь на Иран. Затем Бен-Шаббат почти слово в слово повторил все вслед за своим лидером. Кроме того, вступительной речью израильского премьера явно вдохновлялся и Болтон.

Последний сделал целый ряд выпадов в адрес Тегерана, хотя, согласно его уверениям, Соединенные Штаты в настоящее время стремятся к выстраиванию адекватного диалога с иранцами. Однако в целях привлечения их к переговорам американцы были вынуждены прибегнуть к тактике оказания максимального давления, утверждал представитель США. Кроме того, Болтон заметил, что в целом Вашингтон все еще не исключает возможного удара по Ирану.

Патрушев, оказавшийся один против троих, вступился за Тегеран и призвал прекратить давить на исламскую республику политически и экономически. Он подчеркнул, что Иран был и является независимым государством, хотя Штаты с Израилем и пытаются приравнять его чуть ли не к террористическим группировкам. Между тем иранцы, напротив, приложили массу усилий в борьбе против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в САР и способствовали мирному урегулированию конфликта в этой стране.

Таким образом, как бы Вашингтон и Тель-Авив не пытались навалиться количеством, Россия по-прежнему осталась при своей позиции, связанной с приверженностью принципам реальной стабилизации в регионе и решительного противостояния международному терроризму, заметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью ФАН.

«Сам факт такого совещания, безусловно, позитивен. Вероятно, оно может стать предтечей каких-то конкретных решений в ходе возможной встречи лидеров Соединенных Штатов и РФ на саммите G20 в Японии. Тут предпринята попытка решить сложнейшую геополитическую формулу. Однако США и Израиль путем переговоров рассчитывают устранить публично названного врага — Иран. Они пытаются подтянуть Россию на свою сторону, привлечь ее к решению ближневосточных проблем, но через призму их интересов. Тем не менее Москва сегодня является главной стабилизирующей силой на Ближнем Востоке, и ее роль тут слишком возросла, чтобы диктовать ей какие-то условия», — подчеркнул эксперт.

Вашингтон и Тель-Авив и сами это понимают, иначе бы эта встреча в Иерусалиме не состоялась бы. Однако они, очевидно, переоценили свои возможности в убеждении оппонентов и привлечении сильных игроков к сотрудничеству.

«У России в регионе выстроены отношения с Ираном, Сирией, Турцией, Израилем и не только, поэтому американцы вынуждены считаться с мнением Москвы. В надежде выторговать какие-то бонусы и было организовано данное совещание под председательством Нетаньяху. Потому-то они и навалились всем скопом на нашего Патрушева. Но российский представитель еще раз четко обозначил внешнеполитический вектор РФ на Ближнем Востоке. Москва продолжает акцентировать внимание на том, что иранцы были официально приглашены Дамаском, также секретарь Совета безопасности России еще раз подчеркнул важность роли Тегерана в борьбе с ИГ1. Безусловно, это нельзя сбрасывать со счетов», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.