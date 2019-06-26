Путин обсудит с Госсоветом «вечную тему» российских дорог

Москва, 26 июня. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание Госсовета, посвященное строительству и ремонту дорог в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тема чрезвычайно важная и вечная для нашей страны — развитие автомобильных дорог. И одновременно — другая ипостась развития автомобильной сети — это обеспечение безопасности дорожного движения», — рассказал Песков.

Он напомнил, что данным вопросом занимается специальная рабочая группа. На совещании выступят, в частности, глава Бурятии, исполняющий обязанности главы Курской области.Министр МВД Колокольцев сделает доклад о ситуации с вопросом обеспечения безопасности дорожного движения.

«Предстоит большая содержательная работа», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он уточнил, что сегодня в рабочем графике президента запланирован целый ряд рабочих встреч. Сегодня же запланировано совещание с постоянными членами Совбеза РФ.