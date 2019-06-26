Киев, 26 июня. Ориентированные на Евросоюз и НАТО политики не менее опасны для Украины, чем сторонники России, заявил украинский радикал Дмитрий Корчинский. По его словам, украинские политики, выбирающие Европейский союз и Североатлантический альянс опасны для Киева не меньше чиновников, якобы «купленных Москвой», которую Украина обвиняет в «агрессии».

В эфире интернет-канала «Всемирно-Броварское ТВ» он рассказал, что евроориентированные политики не стали объявлять России войну и помешали расторгнуть дипломатические отношения с ней. Корчинский обвинил их в том, что они не прекратили торговлю и железнодорожное сообщение с Москвой. Он уточнил, что власть в Киеве говорит о том, что НАТО и ЕС являются «панацеей» от всех бед, но это «те структуры, за которыми стоят люди, которые всегда, всю свою историю продавали всех, эти люди опасны, им не надо доверять».

Корчинский рассказал, почему Киев больше не поверит предавшей его Европе.

«Запомните этот день, когда Европа в очередной раз предала нас. Давайте больше никогда не будем верить ей для того, чтобы она не имела возможности предавать нас снова и снова», — подчеркнул украинский политик.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» неизменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера.