Ковитиди отреагировала на триумфальное возвращение России в ПАСЕ

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ. По мнению члена Совета Федерации, сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди, триумфальный возврат российской делегации в ПАСЕ больше соответствует интересам самого международного института, чем России. Сенатор от Крыма объяснила Федеральному агентству новостей подоплеку решения европейских парламентариев по поводу участия России в работе ПАСЕ.

«Неучастие России в деятельности ПАСЕ наглядно показало, что отсутствие крупнейшей державы континента нежелательно и отрицательно сказывается на легитимности самой Парламентской ассамблеи Совета Европы, — отметила Ковитиди в комментарии ФАН. — Россия, являясь крупнейшей частью Европы, непосредственно влияет на все экономические и политические процессы, происходящие в Старом свете».

Сегодня для всех очевидно, что ряд антироссийский решений, принятых не только в ПАСЕ, но и в других структурах после крымских событий, были надуманными, деструктивными, провокационными и принесли существенный вред прежде всего самому европейскому сообществу, отмечает она.

«Время доказало, что без самого большого европейского государства — России — невозможно легитимное решение вопросов в рамках международных организаций. Факт нашего возвращения в ПАСЕ это подтверждает, — подчеркивает российский сенатор. — Пять с лишним лет информационно-пропагандистской и экономической войны, которые Вашингтон и Лондон вели против России руками Европы, однозначно перечеркиваются возвращением нашей делегации в ПАСЕ. Это свидетельствует о дальновидности части европейских политиков, их ориентированности на свои внутриевропейские интересы».

По словам члена Совфеда, газовый трубопровод «Северный поток — 2», который несмотря ни на что продолжает строиться, увеличение товарооборота между Россией и рядом ведущих стран Европы, снижение агрессивной риторики в отношении нашей страны — это безусловная победа Москвы.

«Да, это выигранный раунд, но еще не выигранный бой, — предупреждает Ковитиди. — Давление будет продолжаться и на Европу, и на отдельных парламентариев. Более того, сейчас как никогда возросла угроза провокаций против России. При помощи этих провокаций их авторы будут пытаться показать всему миру якобы «агрессивную сущность» нашей страны».

«Так что возвращение России к участию в ПАСЕ — это мощнейший удар по имиджу таких «гегемонов», которые фактически проиграли этот этап информационно-пропагандистской войны, одним из важных «достижений» которой являлось блокирование российского участия в ПАСЕ», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В проекте резолюции ПАСЕ говорится, что «российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Парламентской ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств».

Среди условий возвращения России в ПАСЕ — уплата членских взносов в Совет Европы, выплату которых Москва заморозила в связи с ограничением прав российской делегации, а также освобождение украинских моряков, арестованных за нарушение границ РФ после провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума весной 2014 года. Как подчеркивают в Москве, это решение полностью соответствует международным правилам и уставу ООН.