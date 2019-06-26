Попавшийся на вымогательстве Резник вновь проигнорировал заседание суда по делу «Воин-В»

Санкт-Петербург, 26 июня. Попавший в громкий наркоскандал депутат петербургского Закса Максим Резник в очередной раз проигнорировал заседание суда по делу строительной компании «Воин-В».

В среду в Василеостровском районном суде Петербурга проходит слушание по иску бизнесмена Олега Глущенко, который является генеральным директором строительной компании «Воин-В», к депутату Максиму Резнику. Предприниматель намерен защитить свою честь и достоинство и требует от парламентария моральной компенсации.

Скандальный депутат Резник вновь не явился на слушание дела. В зале суда присутствуют только адвокаты обеих сторон, в том числе представительница депутата, передает корреспондент «Невских новостей».

Напомним, Резника подозревают в употреблении наркотиков. Многочисленные видео, на кадрах которых парламентарий раскуривает косяк, предположительно, с запрещенными веществами, появились в Сети. Однако депутат Закса отказывается проходить тест на употребление наркотиков. Неравнодушные общественные активисты собрали подписи за лишение Резника депутатского мандата и передали их в Заксобрание. Однако ответа от парламентариев не последовало, поэтому петербуржцы в среду собрались у городского Закса на пикет с требованием отстранить от должности Резника.

Оказывается, оскандалившийся депутат в компании своих коллег активно занимался вымогательством денег у девелоперов. Об этом рассказал Олег Глущенко. По его словам, Максим Резник, отбывающий наказание в тюрьме Вячеслав Нотяг, Сергей Никешин, Алексей Ковалев, Борис Вишневский требовали денег у застройщиков и взамен обещали «отсутствие проблем». Бизнесмен подчеркнул, что была построена целая схема теневого взаимодействия с основными девелоперами — за деньги, полученные путем шантажа и давления, им выдавали «ярлык на невмешательство» и давали спокойно работать.