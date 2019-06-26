Сирия, 26 июня. Турецкие солдаты обвиняются в поджоге травы у границы с сирийской провинцией Алеппо. Военные РФ постоят мост через Евфрат юго-восточнее Дейр-эз-Зора. САА уничтожила шесть боевиков к северу от Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут подрывные работы в городе Аш-Шула в Дейр-эз-Зоре; уничтожили шесть боевиков в ходе столкновений севернее Хамы.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС Сирии на западе Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в городе Ракка.

ВС Турции: обвиняются в пожоге в районе города Кобани на северо-востоке Алеппо.

Курды: вновь столкнулись с протестами гражданских лиц в Ракке.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) заявляет о том, что турецкие солдаты подожгли траву у границы с северными районами Алеппо вблизи города Кобани. Огонь стремительно распространился на территории, занимаемой курдскими вооруженными формированиями. Никаких данных о последствиях вспыхнувшего пожара пока не поступало. Напомним, новостные порталы, подконтрольные курдам, и ранее заявляли о том, что к поджогам имеют отношение вооруженные силы Турции. Однако прежде «Демократические силы Сирии»**** (SDF) утверждали, что турки осуществляют подрывную деятельность под прикрытием, надевая курдскую форму. Отмечалось, что таким образом турецкие военнослужащие также организовывают похищения мирных жителей, дабы обвинить в этом радикалов SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к новому этапу уничтожения СВУ и боеприпасов, обнаруженных в тайниках террористов «Исламского государства», в районе города Аш-Шула. Завершение работ планируется к 14.00. Напомним, населенный пункт перешел под контроль сил САР в сентябре 2017 года в ходе масштабной освободительной операции, проводившейся при поддержке российских ВКС.

Между тем новостной портал El-Dorar передает, что российские военные готовятся приступить к строительству нового моста через реку Евфрат между населенными пунктами Марбайя и Маррат юго-восточнее административного центра региона. Как известно, прежний мост был закрыт в начале июня после того, как были выявлены неисправности в его конструкции.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в южных районах провинции, атакуя военные объекты исламистов вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Step_Agency), авиаудары пришлись по укрепрайонам боевиков недалеко от городов Хан Шейхун, Аль-Тамания и Сукейк. Тем временем силы проасадовских ополченческих отрядов, базирующихся на северо-западе соседней провинции Хама, обстреляли расположения исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, в районе населенного пункта Джиср Аш-Шугур на западе Идлиба. Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (IdlibPlus).

Провинция Ракка

Поступают сообщения о новом взрыве в городе Ракка. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бомба была активирована на улице Ан-Нур, что привело к гибели ребенка. По предварительным данным, за установку СВУ несут ответственность боевики «Исламского государства», однако подконтрольные группировке медиапорталы пока не заявляли о причастности джихадистов к организации взрыва.

Между тем информационный портал Mena-Monitor сообщает о том, что в административном центре региона возобновились протесты гражданских лиц. На улицы вышли жители района Румейла, заявившие о неправомерном сносе двух домов под предлогом отсутствия лицензии на строительство. Напомним, большая часть жилого фонда Ракки была полностью уничтожена в результате бомбардировок международной коалиции и обстрелов «Демократических сил Сирии» (SDF) во время операции по захвату города. Курдская администрация не позволяет возводить жилые дома гражданскому населению без получения соответствующего разрешения, при этом самостоятельно не принимая никаких мер для восстановления инфраструктуры. Отмечается, что стоимость лицензии сильно завышена.

Провинция Хама

Информационное агентство SOHR передает, что севернее Хамы вновь вспыхнули вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами незаконных бандгрупп. Стало известно о том, что боевики инициировали столкновения в районе населенного пункта Атшан, в результате которых были нейтрализованы шесть исламистов вооруженной оппозиции. В свою очередь оппозиционные источники утверждают, что во время боев также были убиты несколько военнослужащих правительственных сил, однако данные сведения требуют подтверждения. Таким образом, радикалы не перестают провоцировать боестолкновения на линии разграничения сил сторон, что вынуждает САА прибегать к ответным боевым действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)