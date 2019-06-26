Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тыс. впервые с января 2018 года

Москва, 26 июня. Стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в $12 тысяч.

Согласно данным веб-сайта по анализу и отслеживанию рынка криптовалют CoinMarketCap, по состоянию на 07.21 по московскому времени 26 июня биткоин подорожал на 9,55% — до $12,246 тыс.

Как отмечает «360», эксперты связывают рост популярности криптовалюты с объявлением Facebook о запуске Libra.

Напомним, в феврале 2019 года по решению Верховного суда РФ биткоин был признан средством отмывания денег, а понятие «криптовалюта» внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.