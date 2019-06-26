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В Кремле приветствуют возобновление работы делегации РФ в ПАСЕ только на полноправной основе

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В Кремле приветствуют возобновление работы делегации РФ в ПАСЕ только на полноправной основе

Москва, 26 июня. В Кремле приветствуют возобновление работы российской делегации в ПАСЕ, но только на полноправной основе. Об этом в среду заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я предлагаю адресовать все вопросы представителям России в ПАСЕ. Они там для того и находятся», — отметил Песков, комментируя сообщения о выдвинутых требованиях ПАСЕ к РФ.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что самое незначительное ущемление прав российских депутатов делает невозможным участие РФ в работе ПАСЕ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

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Автор: Алексей Полубота
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