СК РФ попросили проверить грузинского депутата, пообещавшего «убивать русских»

Москва, 26 июня. Следственный комитет России просят проверить «убивавшего русских» депутата грузинского парламента Акакия Бобохидзе.

Заявлениями о убийстве граждан РФ Бобохидзе отметился на 26-й сессии Международной ассамблеи православия в Тбилиси. На этом заседании произошла провокация с креслом спикера парламента Грузии. В это кресло посадили российского депутата Сергея Гаврилова. Оппозиционные грузинские политики использовали это как предлог для организации протестов. Они покинули парламент, а после к зданию начали стекаться радикалы. Митингующие требовали высылки российской делегации.

В ходе этой провокационной акции Бобохидзе, обращаясь к депутатам из России, прокричал «Убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать». Теперь его высказывания просит проверить один из участников делегации российских парламентариев Николай Земцов.

В своем обращении на имя председателя СК РФ Земцов заявил, что реплику Бобохидзе можно считать признанием в причастности к убийствам россиян во время грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов и в последующие годы. Кроме того, он обратил внимание, что заявление об этом грузинский депутат сделал публично в присутствии СМИ.

По мнению Земцова, выкрики Бобохидзе с трибуны говорят «о совершении им особо тяжких преступлений, направленных против граждан РФ» и в настоящее время, и о возможном планировании особо тяжких преступлений против россиян в будущем.

Российский депутат убежден, что подобные заявления не должны оставаться без внимания и оценки правоохранителей.

«Понятно, что можно сделать скидку на то, что он контуженный и не понимал, что делает. Действовал в состоянии аффекта. Но место, где это происходило, не подразумевает шуток — это парламент и это официальная делегация», — подчеркнул Земцов в комментарии News.ru.

Депутат считает, что Бобохидзе должен пояснить российским следователям, каким образом он убивал граждан РФ: «Был это военный конфликт или организованная преступность, что он имел в виду». Такие заявления не должны оставаться без реакции, — утверждает парламентарий.

Он также сообщил, что при необходимости готов предоставить следствию собственные видеоматериалы с места события.

По данным News.ru, Бобохидзе участвовал в вооружённом конфликте в Абхазии в 1992–1993 годах. Свои выкрики в парламенте он уже прокомментировал грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс».

«В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о русских погибших я не жалею, так как им там делать было нечего», — заявил он.

Отметим, что антироссийский выпад сделала и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав Россию врагом. Кроме того, она заявила, что Москва якобы заинтересовала в расколе Грузии.

21 июня президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности россиян подписал указ о временном запрете авиасообщения с Грузией. Он вступает в силу 8 июля.