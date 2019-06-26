Глава OMV назвал причину возможной задержки реализации «Северного потока — 2»

Москва, 26 июня. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» может быть задержано датскими властями. Об этом в среду заявил журналистам руководитель OMV Райнер Зеле.

По его словам, Дания «теоретически» может замедлить возведение трубопровода. На сегодняшний день, отметил он, «Северный поток — 2» может соблюсти временные рамки.

Зеле добавил, что в настоящее непонятно, когда Копенгаген предоставит разрешение.

«В прессе мы видим комментарии, что некоторые государства радуются, что якобы датские власти это затягивают. Но я не могу это подтвердить», — резюмировал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от российского побережья через Балтийское море до Германии. Возведение собираются завершить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из указанных стран оператору Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» является примером «неуважения» к основам политики Европейского союза (ЕС).

Напомним, в российской компании «Газпром» ранее сообщили, что реализация проекта идет по графику. Трубопровод построен почти на 60%.