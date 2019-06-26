Совфед одобрил закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Москва, 26 июня. Совет Федерации одобрил закон о приостановлении участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на заседании в среду.

Решение о приостановлении ДРСМД принимается в ответ на действия США. Законопроект о приостановке участия РФ в Договоре был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. В законопроекте отмечается, что глава государства может принять решение о возобновлении участия в ДРСМД. Ранее Госдума приняла закон о приостановке действия Договора.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией ДРСМД так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то время как МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Тем не менее США уведомили РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля из-за «совершаемых Россией действий».

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва ответит зеркально на действия Вашингтона. При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается втягиваться в затратную гонку вооружений. Российский лидер добавил, что Москва сохраняет в силе все предложения по ДРСМД, а «двери открыты».

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал условие возвращения России к исполнению ДРСМД. Сенатор отметил, что восстановление участия РФ возможно только после выполнения требований, указанных в документе, а также устранения нарушений со стороны США.