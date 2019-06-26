Активисты пришли к Заксу с требованием лишить Резника депутатского мандата

Санкт-Петербург, 26 июня. Неравнодушные петербуржцы в среду собрались у городского Закса на пикет с требованием отстранить от должности депутата Максима Резника, которого подозревают в употреблении запрещенных препаратов.

Ранее сообщалось, что общественные активисты собрали более 10 тысяч подписей за лишение парламентария депутатского мандата. Жители города стоят с плакатами с лозунгами «Хватит покрывать Резника» и «Прошло семь дней, 10 тысяч горожан ждут ответа». Об этом пишут «Невские новости».

Отметим, активисты начали сбор подписей еще 5 июня. Неделю назад инициативная группа во главе с бывшим координатором движения «Антидилер» Антоном Облицовым принесла в петербургский Закс подписи более десяти тысяч горожан. Общественные активисты также обратились в орган власти с ультиматумом о принятии решения по Резнику в течение семи суток. Однако требование парламентарии оставили без ответа, именно поэтому петербуржцы вышли к Заксобранию.

«Мы пришли сегодня к зданию парламента с требованием принять решение по Максиму Резнику. Собранные нами десять тысяч подписей подтверждают, что петербуржцы не желают, чтобы законы Санкт-Петербурга принимались наркоманами. Своим образом жизни Максим Резник порочит региональные органы власти и подрывает авторитет депутатского сообщества. Нам непонятно, почему Заксобрание игнорирует мнение своих избирателей. Почему покрывают наркомана?» — возмутился Антон Облицов.

Депутат Резник, возглавляющий комиссию петербургского Закса по образованию, культуре и науке, оказался в центре громкого наркоскандала. Он устроил провокации на мирном шествии 1 Мая в центре Санкт-Петербурга. По данным источника «Народных новостей», парламентарий находился в неадекватном состоянии. Позже в Сети появились многочисленные видео, на которых он раскуривает косяк, скорее всего, с запрещенными препаратами.

Коллеги скандального депутата призвали его пройти тест на употребление наркотиков. Как отметил член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов, если Резник откажется, то «косвенно признает свою пагубную страсть». Однако парламентарий проигнорировал просьбы коллег, отправившись в Прагу. После чего он решил сыграть на жалости и заявил, что шумиха в СМИ не дает ему спокойно жить. При этом интересно, что сам Резник не желает отвечать на вопросы и проходить тест на наличие запрещенных препаратов в крови, тем самым подогревая интерес общественности и СМИ к скандальной истории.

К тому же Резник стал не только фигурантом громкого наркоскандала, но и попался и на мошенничестве. Выяснилось, что парламентарий в компании своих коллег из Заксобрания третировал крупных застройщиков и требовал с них крупные взятки.