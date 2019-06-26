Лондон, 26 июня. Принц Уильям и Кейт Миддлтон возглавили рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler. Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что на второй строчке находятся актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина. В тройке лидеров также правнук нефтяного магната Пола Гетти — Джозеф с супругой Сабиной. В свою очередь, принц Гарии и его жена Меган Маркл не попали в список десяти самых влиятельных людей. Таким образом, Кейт Мидлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей года.

Британская общественность не перестает обсуждать возможное соперничество и даже вражду между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Супруга принца Гарри старается оказаться в центре внимания и превзойти герцогиню Кембриджскую, что ей удалось благодаря каллиграфии.

Выяснилось, что Маркл до того, как стать востребованной актрисой, освоила необычную и довольно редкую профессию, которая и помогла ей «одержать верх» над родственницей. Герцогиня Сассекская была специалистом по каллиграфии. Свои таланты она проявила в компании Paper Source и даже преподавала искусство письма частным клиентам.

Как только в Сети появился снимок бумажной записки, которую Миддлтон оставила на выставке цветов Королевского общества садоводов, внимательные поклонники немедленно начали сравнивать образцы почерка двух герцогинь. Они оценили, как изящно Миддлтон выводит буквы, однако по-настоящему идеальными признали навыки письма супруги принца Гарри.

Судить о ее почерке можно по надписи, сделанной герцогиней Сассекской на праздничном украшении из бумаги. Пожелание счастливого Рождества она оставила во время благотворительного визита в один из британских домов престарелых для пожилых актеров. По мнению пользователей Сети, Маркл одолела Миддлтон росчерком пера.

Напомним, Маркл вошла в королевскую семью 19 мая 2018 года, в этот день состоялась ее свадьба с принцем Гарри в Виндзорском замке. Перед торжественной церемонией девушка приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через обряды крещения и конфирмации, принятые в англиканской церкви .

6 мая 37-летняя Маркл и 34-летний принц Гарри впервые стали родителями. В семье герцога и герцогини Сассекских родился мальчик. Роды прошли на территории королевского поместья Фрогмор, которое примыкает к Виндзорскому замку.

Ранее британский журналист и писатель Эндрю Мортон раскрыл шокирующие подробности взаимоотношений между принцем Уильямом и его супругой. По его словам, герцогиня Кембриджская всегда чувствует себя рядом с мужем как «человек второго сорта».