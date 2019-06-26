Любителям кальяна и вейпов может грозить слабоумие

Москва, 26 июня. Главный нарколог России Евгений Брюн выступил с инициативой приравнять кальяны и вейпы к обычным сигаретам. По его словам, содержащиеся в жидкости для пара растворители могут стать причиной слабоумия.

Специалист отметил, что содержащиеся в электронных сигаретах и вейпах вещества действуют на мозг, как сивушные масла в спиртных напитках. Он уверен, что необходимо приравнять вейпы и кальяны к сигаретам.

«Выбор между сигаретой и кальяном — это выбор между раком легкого и слабоумием», — заявил Брюн.

Он обратил внимание на то, что в последнее время популярность электронных устройств уменьшилась, однако не на фоне того, что люди осознали пагубное воздействие при их использовании, пишут «Известия».

Он объяснил снижение популярности тем, что электронные сигареты не приносят удовольствия, как обычная табачная продукция, передает телеканал «360».

Ранее главный нарколог российской столицы рассказал, чем грозит курение кальяна и вейпа. По его словам, пагубная привычка может вызвать развитие туберкулеза.