В красноярской школе прокомментировали скандал вокруг «торта с надгробиями»

На ровном месте раздули скандал в одной из красноярских школ — после выпускного вечера для девятиклассников кто-то пожаловался, что детей якобы угостили «тортом с надгробиями». Дело в том, что на выпускной ребятам из школы №143 подарили торт, украшенный их собственными фотографиями, напечатанными на вставленных в лакомство сладких пластинках.

Однако, как сообщает NGS24.RU, кое-кто остался недоволен, а организаторов праздника почему-то даже обвинили в отсутствии этики и морали.

«Дети называют это могилами с надгробием, — пишет издание со ссылкой на маму одного из участников застолья. — Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость, а их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко».

По словам источника издания, многие просто ушли из класса.

Позже издание вернулось к этой теме и выслушало другие стороны якобы имевшего место конфликта.

Федеральное агентство новостей связалось с руководством красноярской школы № 143. До директора дозвониться не удалось, секретарь отказалась давать комментарии. Источник в школе сообщил, что инициатива подарить детям торт с фотографиями исходила от родителей и была одобрена родительским комитетом. При этом недовольных среди выпускников не было, сообщил собеседник ФАН. Кто мог обратиться в СМИ с претензиями к внешнему виду торта они не знают и выяснять не собираются, рассказали в школе.

Председатель родительского комитета Ирина Смирнова считает, что скандал раздут на пустом месте.

«Это была наша инициатива, — сказала Смирнова Федеральному агентству новостей. — Мы заказали торт, никакой подоплеки в этом не было, в классе была дружественная остановка: все выбирали свой кусочек торта, выбирали именно свою фотографию. Почему так раздули, не понимаю. Это просто извращенное какое-то восприятие».

По словам собеседницы ФАН, все дети и родители во время чаепития были радостно настроены, торт всем понравился.

«Все были позитивно настроены, сказали, что вкусно. Очень неприятно, что это раздули в такой форме, что вышло на всероссийский уровень, — сказала глава родительского комитета. — Родители просто хотели поздравить детей, сделать сюрприз. Почему у кого-то возникла такая ассоциация [с надгробиями], сказать не могу, и дети так не шутили, и разговоров таких в классе не было. Так что мы просто руками разводим».

По словам Смирновой, они не знают, кто именно пожаловался прессе.

«Школа, директор, классный руководитель совершенно ни при чем: они даже не знали — это полностью родительская инициатива, — сказала она. — Можно по-разному все что угодно воспринимать: для кого-то просто фото, а у кого-то вот такие ассоциации…»

По ее словам, никаких намеков на недовольство во время выпускного не было.