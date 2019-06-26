Рябков заявил, что РФ примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Москва, 26 июня. РФ примет все необходимые меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения», — подчеркнул Рябков.

По его словам, если Североатлантический альянс начнет воплощение угроз, то России «придется предпринимать компенсационные военные меры». Рябков подчеркнул, что страны НАТО в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с РФ — сдерживание в сочетании с диалогом по вопросам.

«Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации», — объяснил замминистра МИД РФ.

Он сообщил, что заинтересованность Альянса в обсуждении проблематики вокруг Украины в рамках Совета России — НАТО «вовсе не означает, что Москва будет готова это делать». По словам Рябкова, российская сторона в настоящее время изучает намерения НАТО в связи с ситуацией по ДРСМД.

«Мы готовы к любым вариантам, ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, [ляжет] на США и их союзников по альянсу», — заявил Рябков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянсу придется ответить конкретными мерами, если Москва «не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа». Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев отметил, что РФ может вернуться к исполнению соглашения только после выполнения требований, указанных в документе, а также устранения нарушений со стороны Вашингтона.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в 2018 году заявил о намерении США выйти из совместного с РФ ДРСМД, так как Москва якобы нарушает соглашение. Однако российский МИД неоднократно уличал именно Вашингтон в нарушении условий договора.

Американская сторона уведомила РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что Москва также приостанавливает свое участие в договоре в связи с необходимостью принять меры из-за нарушений соглашения со стороны Соединенных Штатов.