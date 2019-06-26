Купили с потрохами по выгодному курсу: Навальный — марионетка акул бизнеса и теневых воротил

За свою жизнь лживый «разоблачитель олигархов» и беспринципный «борец за светлое будущее» Алексей Навальный совершил немало ошибок, многие из которых оказались фатальными. В частности, жадность к деньгам и последовавшая судимость поставили крест на политических амбициях блогера. Однако Навальный продолжает свое дело, начатое много лет назад, — сеять смуту в России, зарабатывая себе на сладкую жизнь при помощи российских толстосумов и западных политтехнологов.

Предатель по жизни: изменил жене, потом — стране

С самого начала своей карьеры Навальный делал ставку на оппозиционные круги, хотя вряд ли его можно назвать убежденным демократом. За свою жизнь Навальный не раз менял свою позицию, иногда на прямо противоположную. Вероятно, он попросту полагал, что денег в либеральных кругах крутится больше. И действительно — зарубежные спонсоры всегда были весьма щедры, хотя выйти на них было непросто.

Продвинуться наверх Навальному помогли знакомства, а точнее связь с оппозиционеркой Марией Гайдар, с которой он работал в штабе губернатора Кировской области Никиты Белых. О степени близости отношений Навального и Гайдар можно только догадываться, но, как утверждают очевидцы, пара была неразлучна и даже хотела купить общее жилье в Черногории. При этом все знали, что Алексей женат и в Москве его ждет семья.

Позже губернатор Белых был осужден за взятки, а над Навальным нависло дело «Кировлеса». Чтобы помочь любовнику и хотя бы на время вывезти его за пределы России, Гайдар подняла свои знакомства и пристроила его в Йель. О том, что именно Марии он обязан прохождением полугодовых курсов политинформации в элитном университете, Навальный, не стесняясь, признается на своем официальном сайте. Как и в том, что его цель — повысить свои навыки в деле борьбы против действующей российской власти, а также в том, что все расходы берет на себя принимающая сторона.

Из Йеля Навальный вернулся совсем другим человеком — его карьера резко взмыла вверх. Очевидно, не без помощи новых связей, которые он получил в США на курсах подготовки революционеров на экспорт. Поддержка покровителей была всесторонней — как идейной, так и материальной, иначе Навальному с двумя детьми и женой-домохозяйкой пришлось бы непросто.

Щедрость за чужой счет

По понятным причинам в России запрещено финансирование политической деятельности из-за рубежа. Кроме того, в стране также действует закон «Об иностранных агентах» — некоммерческих организациях, получающих спонсорскую помощь от иностранных источников и при этом участвующих в политической жизни страны. Неудивительно, что зарубежные кукловоды издавна активно прибегали к красивой легенде о «спонсорской помощи» меценатов.

С курсами Йеля за плечами харизматичный и не обремененный совестью Навальный приглянулся многим крупным дельцам России, ищущим дополнительные рычаги влияния. Как мухи варенье, Навального атаковали разнообразные спонсоры, желающие «помочь» перспективному критику «российского режима» в обмен на некие услуги. Об идейной составляющей, заботе о будущем России и моральных аспектах речи, разумеется, не шло.

В поддержке Навального «засветились» многие состоятельные люди России, чьи имена не сходили со страниц Forbes. Многие из них, например, олигарх Борис Зимин, сын создателя мобильной сети «Билайн» Дмитрия Зимина, открыто поддерживают Навального до сих пор.

Некоторые из российских миллиардеров, имея бизнес и связи по всему миру, платят блогеру не собственными деньгами, а лишь передают ему иностранную спонсорскую помощь. Другие же «покупают» лояльность Навального в интересах бизнеса и при помощи его «расследований» расправляются с конкурентами. Возможно и сочетание обоих факторов — иными словами, на финансирование Навального «скидываются» сразу несколько олигархов и зарубежных политических структур.

В итоге Навальный живет, ни в чем себе не отказывая, а в благодарность не только исполняет роль «медиакиллера» в играх олигархов, но и не упоминает имена своих благодетелей в расследованиях ФБК.

«Меценаты» Зимины

Среди главных спонсоров Навального числятся уже упомянутые мультимиллионеры отец и сын Зимины. Основатель «ВымпелКома» (торговая марка «Билайн») и его отпрыск перечисляют Навальному несколько сотен тысяч рублей ежемесячно. Надо ли говорить, что ни богатейшее имущество олигарха, ни его офшоры Навального никогда не интересовали?

Семья у Зиминых более чем зажиточная — в их распоряжении виллы, яхта и вертолет. Тем не менее вряд ли мультимиллионеры жертвуют Навальному деньги из собственного кармана. Существует немалое количество зарубежных фондов, которые хотели бы сотрудничать с блогером, однако перечисление их средств напрямую выглядело бы подозрительно. В отличие от спонсорства российских миллиардеров, которые якобы мечтают искоренить коррупцию на родине (несмотря на то, что уже давно живут исключительно за границей).

Известно, что в свое время Зимины «кормили» многих российских либералов, среди которых не только журналисты, но и целые редакции, в частности, «Дождь», Meduza и другие. Временами зиминские благотворительные организации объявлялись НКО и попадали в опалу, как это было с фондами «Династия» и «Среда». Тем не менее настойчивые «филантропы» до сих пор продолжают свою помощь либеральным журналистам и блогерам России, пытаясь тем самым расшатать политическую обстановку в стране и ослабить ее на радость Западу. Ведь и сами эти миллионеры уже давно принадлежат западному миру, и интересы родины их не заботят.

Примечательный факт: на сегодняшний день «Билайн» принадлежит не Зиминым, а Telenor и «Альфа-групп». Последняя также тесно связана с Навальным — многие миллиардеры «Альфы», такие как Михаил Фридман или Герман Хан, купили благосклонность блогера по сходной цене еще в начале его карьеры.

Миллиардер Петров

Еще одним щедрым спонсором Навального является миллиардер, владелец сети автосалонов «Рольф» Сергей Петров. Он, к слову, дружит с Зиминым-старшим, что в очередной раз подтверждает тезис о тесных связях в либеральной тусовке.

Семья Петрова разбросана по всему миру — Австрии, Британии, США. Тем не менее он всегда активно вмешивался в судьбу родной страны и даже занимался политикой — был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия». Известен тем, что стал одним из трех депутатов Госдумы, которые отказались голосовать за воссоединение Крыма с РФ.

В многочисленных интервью Петров уверяет, что всей душой болеет за Россию, хотя и не слишком в нее верит. В частности, он неоднократно предсказывал стране скорый развал. Но когда дело касалось своей лепты в развитие РФ, Петров всегда предпочитал заботиться о собственном процветании. В частности, вместо того, чтобы выводить качество автосалонов «Рольф» на европейский уровень или хотя бы не мешать здоровым рыночным механизмам, миллиардер решил, что будет рентабельнее купить одного раскрученного блогера и уничтожать с его помощью противников. В одном из писем к Навальному, попавшем в Сеть, помощники Петрова просят блогера найти повод «придраться юридически» к успешным конкурентам по бизнесу, в частности, к компании «Авилон».

Стоит ли говорить, что Навальный всегда деликатно обходил в расследованиях ФБК своего спонсора Петрова, несмотря на то, что информация об австрийской недвижимости и кипрских офшорах миллиардера, что называется, лежит на поверхности?

Дэн Раппопорт — удачливый обманщик

Справедливости ради надо отметить, что в качестве пособника в бизнес-делах Навального использовали многие. Например, известный миллиардер Дэн Раппопорт — человек с крайне богатой и сложной биографией. В интервью The New York Times Раппопорт называл Навального «одним из честных, идеалистических и идейных людей», который якобы «борется за спасение России». Более того, Раппопорт даже признавался, что готов работать на Навального бесплатно. На деле же эти двое боролись лишь за содержимое своих кошельков. Что неудивительно: родившийся в Латвии, выросший в США и в конце концов перебравшийся в Киев бизнесмен вряд ли будет радеть о благе россиян, а о беспринципности Навального и говорить не приходится.

Работая в РФ, Раппопорт манипулировал с его помощью стоимостью ценных бумаг, отмечает известный общественный деятель Кристина Потупчик. Раппопорт заказывал у Навального псевдорасследования в отношении крупных акционерных обществ, чем наносил точечные удары по их репутации. Чувствительный к любым внешним факторам, рынок акций реагировал изменениями курса, а зная вектор колебания, Раппопорт хорошо зарабатывал.

К слову, манипулирование стоимостью ценных бумаг — дело подсудное. И это не единственный случай, когда ловкий Раппопорт демонстрировал пренебрежение к закону, но редкая удачливость позволяла ему легко выходить из всех неприятностей. Создается впечатление, что ложь и манипуляции даются ему легко и доставляют удовольствие. Иначе сложно объяснить тот факт, что долгие годы Раппопорт водил за нос множество людей, выдавая себя за эксперта Пентагона по России Дэвида Джуберга. Созданный им фейк был проработан до мелочей и не вызывал ни у кого сомнений, пока Раппопорта не разоблачили Bellingcat.

Украинские, российские либеральные и даже американские СМИ активно цитировали «эксперта из Пентагона», годами выдававшего свои фантазии за правду, которую якобы утаивают от людей.

Человек с заниженной социальной ответственностью

Проследив историю «карьеры» продажного блогера Навального с самого начала, становится очевидно: «борец за благо россиян» кормился со стола богатых воротил, обслуживая именно их интересы, а не интересы простого народа. Будучи молодым и подающим надежды, Навальный продавал себя толстосумам и с их помощью пытался взобраться на политический Олимп. Правда, в этом он потерпел фиаско, но зато схемы Навального по продаже услуг бизнесменам и выкачиванию денег из иностранных спонсоров работают стабильно, давая ему возможность жить на широкую ногу.

Но, как говорил герой опального Кевина Спейси в сериале «Карточный домик», «деньги — это особняк в Сарасоте, который начинает разрушаться через десять лет, а власть — старое каменное здание, построенное на века». Именно поэтому Алексей Навальный, от репутации которого за годы лжи и интриг остались лишь жалкие ошметки, продолжает попытки протиснуться в политику. Для этого он проталкивает «наверх» своих протеже Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса и других своих сторонников. Если ему это удастся, кто знает, как далеко зайдут его амбиции. Ясно одно — нужды России Навального волнуют меньше всего.