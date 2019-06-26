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Двое десантников утонули после прыжка с парашютом в Крыму

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Двое десантников утонули после прыжка с парашютом в Крыму

Симферополь, 26 июня. Двое десантников, которые после прыжка с парашютом в Крыму приземлились на воду, погибли. Об этом заявили журналистам в среду в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

По данным пресс-службы ЮВО, 26 июня во время выполнения штатных учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне «Старый Крым» двое военных контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, расположенной на российском полуострове, утонули.

Отмечается, что военные приземлились на воду, но не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта.

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Автор: Сергей Петров
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