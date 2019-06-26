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Стало известно, почему Ольга Наумова покинула пост гендиректора «Магнита»

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Стало известно, почему Ольга Наумова покинула пост гендиректора «Магнита»

Москва, 26 июня. Гендиректор и председатель правления «Магнита» Ольга Наумова досрочно покидает компанию. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

В релизе уточняется, что решение об уходе Наумова приняла из-за «разногласий с советом директоров по стратегии компании». Преемником Наумовой станет действующий президент «Магнита» Ян Дюннинг. Ранее он занимал должность гендиректора сети гипермаркетов «Лента».

До своего прихода в «Магнит» (это произошло в мае 2018 года. — Прим. ФАН) Наумова была генеральным директором «Пятерочки». Сначала она заняла пост исполнительного директора «Магнита», а в июне 2018 года стала гендиректором. До нее этот пост занимал Хачатур Помбухчана.

Как отмечает газета «Ведомости», именно под руководством Наумовой у магазинов «Пятерочка» восстановился покупательский поток, поднялись продажи.

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Автор: Игорь Федоров
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