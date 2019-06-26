Россия получила заявки от иностранных заказчиков на комплексы ПВО «Тор» и «Викинг»

Москва, 26 июня. Россия получила ряд заявок от иностранных заказчиков на поставку комплексов противовоздушной обороны «Тор-М2Э» и «Викинг». Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, в настоящее время все заявки находятся на стадии рассмотрения. Об этом пишет ТАСС.

«До заключения контрактов на поставку говорить о конкретных странах и сроках преждевременно, это предмет ведущихся переговоров», — подчеркнул Михеев.

Он сообщил, что «Тор-М2Э» и «Викинг» вызвали значительный интерес у потенциальных иностранных заказчиков.

Напомним, российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» является единственной на сегодняшний день системой противовоздушной обороны в мире, которая способна вести огонь во время движения. Российский конструктор Виктор Елецкий ранее рассказал о преимуществах новейшей отечественной системы ПВО. По его словам, последняя модификация «Тор-М2» прикрывает более протяженную линию фронта, нежели ее предшественники, и может решать огневые задачи во время движения.

Комплекс «Бук-М3Э», также известный как «Викинг», представляет собой зенитный ракетный комплекс средней дальности четвертого поколения.

Ранее сообщалось, что Россия намерена построить два универсальных десантных корабля в рамках государственной программы вооружения до 2027 года. Согласно планам, проектирование десантных кораблей начнется с 2020 года, а строительство головного корабля — с 2021 года.