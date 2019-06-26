Социологи выяснили, как россияне относятся к Украине

Москва, 26 июня. В России увеличилось число жителей, которые хорошо относятся к Украине, параллельно стало меньше граждан, отрицательно воспринимающих соседнюю страну. Об этом говорится в результатах социологического опроса «Левада-центра».

Согласно информации социологов, 38% российских респондентов хорошо относятся к Украине (в феврале — 34%), негативно — 48% опрошенных (в феврале — 56%).

В то же время число граждан РФ, которые хорошо относятся к Соединенным Штатам, сократилось с 34% в феврале до 31% в мае 2019 года. Респондентов, плохо воспринимающих Америку, за указанный период стало также меньше — 52% (в феврале 56%), сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, данные опросы свидетельствуют о том, что в мае 37% россиян хорошо относились к Европейскому союзу, а в феврале — 42%, пишет «Царьград».

Также отмечается, что подавляющее большинство российских граждан — 84% — хорошо относятся к Белоруссии, отрицательно — только 8% респондентов.

Из опроса следует, что 22% россиян полагает, что на Западе с тревогой относятся к России, 21% считает, что в Америке боятся РФ. Уточняется, что 18% опрошенных думают, что в Штатах уважают Россию.

Опрос был проведен 24-29 мая текущего года среди 1616 граждан РФ старше 18 лет. В опросе участвовали жители 137 населенных пунктов 50 регионов.