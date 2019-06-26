Москва, 26 июня. Отец российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор Началов рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. По его словам, рак кишечника выявили на ранней стадии сразу после смерти его дочери.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале отец Началовой заявил, что лечится от рака кишечника, он уже прошел курс в Израиле. В студии также выступил врач, который помогает ему справиться с болезнью. Как пишет «Газета.ru», гостьей шоу также стала дочь певицы Вера.

По данным издания «Газета Кемерова», она сообщила, что незадолго до смерти Началова мучилась от страшных болей.

Ранее отец Началовой рассказал о последних минутах жизни дочери. По словам мужчины, он не винит врачей за то, что те не смогли спасти его дочь. Юлия Началова занималась самолечением и запустила болезнь, в результате чего начался абсцесс с поражением внутренних органов. При этом он признался, что до последнего верил, что его дочь сможет победить свой недуг.

Также отец сообщил, как Началова из-за первого мужа Дмитрия Ланского довела себя до анорексии. Виктор Началов подчеркнул, что дочь вспоминала, как муж «незаслуженно к ней придирался». Как ранее писали СМИ, из-за желания нравиться мужу певица довела себя до анорексии. То, что у дочери был такой диагноз, подтвердил отец Юлии Виктор. Он напомнил, что возил Началову в диагностический центр, где ее состояние здоровья медленно пришло в норму. Отец певицы считает, что трудности этого периода жизни могли серьезно сказаться на здоровье.

Позже Виктор Началов заявил, что он не винит первого мужа своей дочери Дмитрия Ланского в ее смерти. Он также попросил его беречь своих детей.

Популярная певица Началова попала в московскую больницу 8 марта этого года. Врачи в течение нескольких суток пытались понизить уровень сахара в крови, а через три дня ввели в искусственную кому, затем поставили искусственную вентиляцию легких. Однако организм исполнительницы не выдержал нагрузок, Началова умерла на 39-м году жизни. У нее осталась 12-летняя дочь Вера. Вероятной причиной смерти стал абсцесс, возникший в результате травмирования ноги.