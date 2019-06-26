В Минобороны рассказали об успехах форума «Армия-2019»

Москва, 26 июня. Международный военно-технический форум «Армия-2019» является рекордным по целому ряду показателей. Уникальность мероприятия заключается в том, что рекорд на нем был достигнут еще на этапе подготовки. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) министерства обороны Российской Федерации, генерал-майор Андрей Гончаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это касается и числа предприятий-участников, и масштабов международного участия. Форум стал одной из лучших мировых выставочных площадок», — отметил представитель министерства.

Выставка реализует на своей площадке уникальные экспонаты. В первый день форума в нем приняли участие 49 422 представителя оборонно-промышленного комплекса: ученые, разработчики и испытатели, военные эксперты.

«Растет интерес к выставке как на российском, так и на международном уровне. В торжественной церемонии открытия форума приняли участие представители 120 иностранных государств», — сообщил Гончаров.

Из них десять государств было представлено на уровне руководителей военных ведомств. В частности, это такие страны, как Мали, Нигер, Южная Осетия, Армения и другие.

Всего же на форум прибыло 63530 иностранных гостей. Свою продукцию на форуме представляет 101 иностранная компания, указал генерал-майор Гончаров. Для сравнения, в 2016 году на форуме было представлено 58 предприятий, в 2017 году — 78, а в 2018 — 84 предприятия.