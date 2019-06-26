Поклонники не оценили Собчак «в новом цвете»

Москва, 26 июня. Журналистка Ксения Собчак шокировала своих подписчиков в Instagram новым образом. Фото после посещения стилиста собрало множество негативных отзывов.

Сменившая цвет волос телеведущая пошутила, что будет врать, что просто выгорела на солнце. Тут же она не забыла прорекламировать салон и мастера «Костика», назвав его гением. После Собчак поинтересовалась у поклонников: «Как вам?».

Однако, как отмечает Пятый канал, вместо комплиментов пользователи заявили, что выглядит это, «как работа из парикмахерской около метро», не поняв «в чем гениальность» стилиста.

«Боже, какая вы страшная! Ну как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая», «Мать моя женщина… что с вами? Почему так плохо стали выглядеть?», «Это пипец. Что с вами? Почему так плохо выглядите?», «Что-то вы себя изуродовали», — пожалели Собчак подписчики.

Некоторым не угодил не только новый цвет волос журналистки, но и ее губы.

«Приведи в порядок свои губы, тошно смотреть», — заявил merssi__.

Но были и те, кто попытался пресечь поток критики в адрес светской львицы.

«Ага, вы столько же поработайте, посмотрю на вас. Ксения еще прекрасно выглядит!», «Люди, что уж столько негатива! Учитесь любить себя так же, как Ксения! Хватит писать гадости! Уважайте себя», — написали защитники телеведущей.

А mashin.sibiryak решив, видимо, проявить галантность, пошутил, что «как настоящий мужчина не заметил разницы».

Отметим, что это уже не первый раз, когда Собчак удивляет пользователей Instagram неожиданными образами. Ранее портал URA.RU сообщал, что теледиву «разнесли» за фото в необычном наряде. По мнению юзеров, Собчак смахивает на «школьную уборщицу».