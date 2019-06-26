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В Крыму прокомментировали статью Los Angeles Times о полуострове

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В Крыму прокомментировали статью Los Angeles Times о полуострове

Севастополь, 26 июня. Крым открыт для массового потока американских туристов, небольшими группами граждане Штатов уже посещают полуостров с туристической целью. Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Он констатировал, что в западных СМИ все больше появляется позитивных отзывов о российском полуострове. Черняк подчеркнул, что регион открыт для массового приезда иностранных путешественников, в том числе из США, передает РИА Новости.

«На сегодняшний день отдыхающие из различных стран мира, в том числе из США, уже приезжают на крымские курорты. Это как частные визиты, так и небольшие организованные группы, но пока этот процесс не носит массовый характер из-за проблем с транспортной логистикой», — отметил чиновник.

Ранее американское издание Los Angeles Times выпустило статью, в которой посоветовало читателям посетить Крым. По словам журналиста Джефа Опдайка, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей. С начала 2019 года корреспондент побывал в Крыму уже пять раз и советует приехать туда другим туристам из США.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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Автор: Сергей Петров
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