Вахтанга Кикабидзе призвали прекратить сеять рознь между русскими и грузинами

Известный грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе дал очередное интервью по поводу нынешней ситуации в Грузии. Беседуя с российским изданием, Кикабидзе был более сдержан и старался не позволять себе антироссийской риторики, которая неприятно поразила поклонников артиста в его недавнем интервью британскому изданию.

На этот раз в беседе с корреспондентом МК Кикабидзе не стал предъявлять дежурные претензии «Кремлю-оккупанту», а высказался в том духе, что, мол, «политика грязное дело», и в создавшейся ситуации виновато в том числе правительство Грузии.

«Они получили то, что заслужили: я имею в виду [грузинское] правительство», — сказал артист, не отрицая, что сам он поддерживает местную оппозицию, которая выступает в том числе с радикальными антироссийскими лозунгами.

Впрочем, артист не стал скрывать, что не слишком силен в политических раскладах.

«Я не политик, я актер, — сказал Вахтанг Кикабидзе. — Политика — это очень грязная штука. Но, если мы сейчас начнем разбирать российскую политику, я скажу то же самое».

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, ранее осудивший Кикабидзе за антироссийские высказывания, дал грузинскому артисту важный совет.

«Для меня Грузия — это родное место, — отметил Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Там похоронены мои предки. Я знаю Тбилиси как свои пять пальцев. Грузия — это страна моего детства. Да, я родился в России, но каждое лето проводил именно там. Помню, какими теплыми в общении были грузины, мороженщик с красной тележкой по утрам кричал «мороджины, мороджины». Но в последние годы все, что происходило в этой стране, было для меня одной незаживающей раной. Я не ездил туда с тех пор [как официальный Тбилиси начал вести антироссийскую политику], не хотел разрушать сказочную картину детства».

По мнению члена совета при ГД, в том, что в Грузии стали все сильнее звучать антироссийские и русофобские настроения, есть и личная вина Кикабидзе, который, будучи человеком чрезвычайно популярным, не стеснятся публично ругать Россию и ее руководство.

«Именно Вахтанг Кикабидзе больше всего постарался, чтобы мне было больнее, — сетует Манукян. — Конечно, «Мимино» [в котором Кикабидзе сыграл главную роль] — мой любимый фильм по сей день. [Партнера Кикабидзе по фильму] Фрунзика [Мкртчана] давно уже нет, а он был очень мудрый и человечный. Некому сейчас подсказать Кикабидзе, что он наносит вред отношениям двух братских народов».

Развернувшаяся в Грузии русофобская кампания нарушила планы многих граждан, как в России, так и в Грузии, считает Манукян.

«Это лето мы с женой собирались провести в Тбилиси, но после того, как увидели происходящее у парламента Грузии, желание такое пропало. Точно так же произошло в начале 2014 года, когда я впервые собирался посетить Киев, но госпереворот на Украине заставил меня отказаться от этих планов, возможно, навсегда. А Кикабидзе я хочу сказать: Вахтанг! Перестаньте клеймить Россию и ее президента! Научитесь уважать выбор народа России, раз уж говорите, что любите нас! Прекратите сеять рознь между русскими и грузинами! Не надо нас ни с кем разделять!» — призвал артиста Вадим Манукян.

Ранее Вахтанг Кикабидзе в интервью Русской службе BBC News в очередной раз обвинил Россию в «оккупации» 20% территории Грузии, а также негативно отозвался о руководстве РФ. Он также обвинил российскую делегацию, прибывшую в Тбилиси, в обострении ситуации в Грузии.

Вахтанг Кикабидзе известен и популярен в России в первую очередь как звезда фильма Георгия Данелии «Мимино» и исполнитель песен. Однако уже больше десяти лет — с момента вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года — Кикабидзе в Россию не ездит. Артист также отказался от российской награды.

В октябре 2014 года после госпереворота на Украине Кикабидзе поддержал новую киевскую власть и бывал на Украине с концертами, которые посвящал «героям АТО» и «героям небесной сотни» (участникам гражданской войны в Донбассе на стороне Киева и погибшим участникам госпереворота зимой 2014 года. — Прим ФАН). В связи с ситуацией на Украине Кикабидзе неоднократно крайне критически, если не сказать оскорбительно, отзывался о президенте РФ.

Напомним, в ответ на начавшиеся в Грузии беспорядки, которые были инспирированы Западом, и захлестнувшую эту страну антироссийскую истерию Москва приостановила воздушное сообщение с этой страной. Это было сделано ради безопасности российских граждан.

Поводом для начала беспорядков стал инцидент, имевший место 20 июня в грузинском парламенте, когда в ходе Межпарламентской ассамблеи православия депутат ГД Сергей Гаврилов по приглашению организаторов занял кресло спикера. Это спровоцировало беспорядки в парламенте, которые затем перекинулись на улицы Тбилиси. Сак Гаврилов и некоторые находившиеся в Грузии россияне подверглись нападениям.

В ответ на эти действия президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке авиасообщения с Грузией, запрет вступает в силу с 8 июля вплоть до нормализации обстановки в этой стране.