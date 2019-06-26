СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов ВСУ жителей Донбасса

Москва, 16 июня. Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам артиллерийских обстрелов жителей Донбасса подразделениями Вооруженных сил Украины.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, 22 июня текущего года украинские силовики открыли артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры по улице Боткина Никитовского района города Горловки Донецкой Народной Республики.

А 21 июня военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке Веселое Ясиноватского района. Ранения получили несовершеннолетняя девушка и 63-летний местный житель.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте СК РФ, своими действиями украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

«Следственный комитет России, руководствуясь нормами международного права и российского законодательства, принимает предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости. После чего Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцы оттеснили ВСУ. Жертвами братоубийственной войны, согласно официальным данным ООН, стали свыше десяти тысяч человек. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев (49,5%) поддерживает идею предоставления особого статуса Донбассу ради обеспечения мира в стране.