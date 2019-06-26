Москва, 26 июня. Роскачество проверило клоны социальной сети «ВКонтакте» для прослушивания музыки. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты оценили, можно ли доверять сторонним приложениям, появившимся после того, как «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки. Специалисты выбрали девять популярных приложений в Google Play. При этом некоторые из них пропадали из магазина, а спустя некоторое время возвращались под другими названиями. В магазине App Store таких приложений не было, что связано с политикой Apple. Стало известно, чем опасны клоны для прослушивания музыки в «ВКонтакте».

Эксперты пришли к мнению, что все приложения запрашивали только оправданные разрешения. Неоправданные разрешения позволяют «шпионить» за пользователями, так как дают доступ к контактам человека, камере на смартфоне, а также к другим источникам информации. Вредоносное программное обеспечение тоже не нашли. При этом наблюдалась небезопасная реализация SSL и отсутствие проверки хоста сертификата. Также в приложениях нашли межсайтовый скриптинг. Это означает, что создатели могут подделать ссылку на сервер и перенаправить человека на сторонний ресурс, где не исключены утечка данных или заражение вирусами.

Главной уязвимостью таких приложений назвали угрозу потерять контроль над аккаунтом в социальной сети. Этот риск велик, если логин и пароль также применяются на других устройствах. В связи с выявленными недостатками ведомство рекомендовало не пользоваться сторонними приложениями социальных сетей.

С 1 ноября 2017 года продолжительность фонового бесплатного прослушивания музыки «ВКонтакте» сократилась до 30 минут в сутки. При этом в начале октября время было ограничено до одного часа в сутки. Для неограниченного прослушивания музыки в фоновом режиме необходимо заплатить деньги.

После оплаты данной услуги отключается реклама, а пользователь получает возможность сохранять музыку на свое мобильное устройство. Стоит отметить, что ограничение на фоновое прослушивание музыки «ВКонтакте» не распространяется на веб-версию.

Данное ограничение вызвало волну негодования со стороны пользователей соцсети. По мнению многих пользователей, в ближайшем будущем все сервисы соцсети станут платными.