Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Страсбург, 26 июня. Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, которые были обжалованы во вторник рядом представителей организации.

Комитет по мониторингу предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были ратифицированы, следует из сообщения на сайте ассамблеи.

Ранее телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии ПАСЕ. Так, за возвращение России в организацию единогласно выступили более 10 стран. Положительно проголосовали Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция и Франция. Кроме того, 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов.

Ожидаемо единогласно против участия российской стороны в июньской сессии высказались Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения не смогли определиться с выбором, пишет «Ридус».

Во вторник, 25 июня, по предложению украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были обжалованы. Был принят вердикт, что комитет по правилам и регламенту и комитет по мониторингу подготовят за сутки доклад по полномочиям делегации.

ПАСЕ во вторник приняла резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи. В документе говорится, что права делегации голосовать, выступать и быть представленными сохраняются. Такое решение ПАСЕ возмутило украинскую сторону.