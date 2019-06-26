В Совфеде выступили против идеи снизить возраст совершеннолетия

Москва, 26 июня. Член Совета Федерации, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова высказалась против возможного снижения возраста совершеннолетия в стране.

По словам российского сенатора, она не в курсе, «на что ссылался глава Росмолодежи».

«Мы утвердили международную конвенцию, где совершенно четко сказано, что совершеннолетие наступает в возрасте 18 лет», — напомнила она.

Лахова обратила внимание на то, что молодые люди сидят в интернете, в социальных сетях, но это вовсе не говорит о том, «что они от этого взрослеют», передает РИА Новости.

«Если говорить о состоянии здоровья, то, учитывая все возрастающие нагрузки в учебных заведениях, то здесь я тоже сомневаюсь», — пояснила сенатор.

Лахова отметила, что у нее не создается впечатление, что не нужно снижать возраст совершеннолетия.

Ранее председатель Росмолодежи Александр Бугаев заявил о том, что есть разные предпосылки к уменьшению возраста совершеннолетия с 18 лет.

Напомним, в мае текущего года сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации проводит регулярную работу по защите прав несовершеннолетних.