Делегат от Италии в ПАСЕ объяснил, почему голосовал за возвращение России

Отсутствие России в Парламентской ассамблее Совета Европы в течение последних лет нарушало сам смысл существования этого института, заявил в интервью Федеральному агентству новостей делегат от Италии Альвизе Маньеро. Согласно статистике голосования за резолюцию об участии российской делегации в сессии ПАСЕ в июне, представители Италии поддержали возвращение Российской Федерации большинством голосов.

«Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран. Это демократия, сила закона, права человека», — сказал Альвизе Маньеро.

Депутат ПАСЕ отметил, что сами отцы-основатели этого института создавали его как способ объединить после Второй мировой войны в том числе бывших противников на пути взаимного мирного развития в интересах человека и его прав.

«Это место о вере в то, что мы можем решать конфликты, создавая общую культурную основу для диалога — мирного, пусть даже живого или драматического, о том, что мы считаем справедливым или несправедливым для каждого из почти 800 миллионов людей, которых мы представляем», — пояснил итальянский делегат.

По мнению Альвизе Маньеро, возобновление участия российских депутатов в работе ПАСЕ можно расценивать только положительно.

«Возвращение российской делегации в эту Ассамблею означает, что теперь у нас есть возможность вновь сделать это (возобновить диалог в интересах развития прав и свобод граждан. — Прим. ФАН) для 144 миллионов российских граждан, как и для всех других граждан наших государств-членов».

Представитель Италии отметил, что вместе с другими членами делегации надеется убедить Украину изменить свое решение и не покидать ПАСЕ.

«Выход делегации (украинской. — Прим. ФАН) наносит ущерб представительности этой Ассамблеи и, прежде всего, ее способности сохранить место диалога и взаимодействия между нашими странами во благо ценностей Совета Европы», — добавил депутат.

Ранее была опубликована статистика голосования делегатов в ПАСЕ за возвращение России, согласно которой участие РФ в июньской сессии поддержали 12 стран, включая Австрию, Испанию, Францию, Турцию. Против проголосовали представители Прибалтийских государств, Украины и Грузии. Глава МИД Грузии также отдельно выразил сожаление о возвращении России в Ассамблею.