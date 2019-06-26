Жителю Тюмени удалили 15-килограммовую опухоль

Тюмень, 26 июня. Хирурги успешно прооперировали жителя Тюмени, у которого была 15-килограммовая опухоль брюшной полости, однако тот о ней даже не подозревал. Соответствующую информацию передает областной департамент здравоохранения.

Местный житель долгое время считал, что набирает лишний вес, однако в последнее время ему стало тяжело поддерживать привычный образ жизни. Именно поэтому мужчина решил обратиться за помощью к специалистам «Медицинского города» в Тюмени.

«К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства — липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов», — сообщил заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.

По его словам, образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник. Операцию проводили три хирурга, однако даже через сделанный большой разрез было тяжело подойти к необходимым сосудам. По словам специалистов, необходимо было постоянно поднимать и удерживать 15-килограммовое образование.

Операция продолжалась десять часов.Хирурги успешно справились с поставленной задачей и удалили опухоль, после чего сделали реконструкцию пищевода и желудка. Как сообщил Евгений Франк, пациенту не нужно противоопухолевое лечение, так как образование не дает метастазы.

Ранее сообщалось, что специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге успешно провели операцию по трансплантации печени. По информации пресс-службы ЗВО, пациент страдал от цирроза печени и стоял на очереди по пересадке органа с весны прошлого года. Операция прошла успешно. Состояние пациента после ее проведения удовлетворительное.