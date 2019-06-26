Бангкок, 26 июня. Старые частные транспортные средства, которые не были востребованы владельцами и оставлены на дорогах общего пользования Таиланда, сбросят в море. Об этом рассказал премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

По его словам, забытые на дорогах автомобили сбросят в море для создания искусственных рифов в Таиланде, они будут отбуксированы к побережью. По мнению премьера Таиланда, мера также должна избавить столицу государства от пробок. Как пишет Bangkok Post, Чан-Оча напомнил, что многие из забытых машин находятся на обочинах дорог, под мостами или на скоростных автомагистралях.

При этом владельцы машин, которые припарковали автомобили в неположенном месте, если захотят вернуть транспортное средство, должны будут заплатить штраф.

Эксперты сходятся во мнении, что одной из самых больших экологических проблем является загрязнение морей и океанов. Напомним, пластиковый мусор нашел на дне глубочайшей впадины Мирового океана — бездны Челленджера — американский исследователь Виктор Весково.

Как рассказал 53-летний исследователь, кроме четырех новых представителей глубоководной фауны, он увидел и следы загрязнения океана — пластиковый мусор. Как пишут западные издания, на дне Марианской впадины обнаружили фантики от конфет.

Ранее сообщалось, что Марианская впадина поглотила около 80 миллионов тонн воды. Специалисты Вашингтонского университета обнаружили разлом на дне Марианской впадины. Ученые выяснили, что разлом находится на стыке двух тектонических плит. В него попадает огромное количество воды, в четыре раза больше, чем специалисты предполагали ранее. По последним подсчетам, за миллион лет через Марианский желоб в землю попало около 79 миллионов тонн воды. По словам ученых, уровень мирового океана при этом не снижается.

Исследователи полагают, что вода, вероятно, выбрасывается в атмосферу при извержениях вулканов.

Напомним, Марианская траншея растянулось на 2,5 тысячи километров к востоку от Филиппин и к западу от Гуаме. Самая глубокая точка в ней — бездна Челленджера. Она находится на расстоянии 11 километров от поверхности Тихого океана.