Строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

Москва, 26 июня. Россия намерена построить два универсальных десантных корабля в рамках государственной программы вооружения до 2027 года.

Планируется, что проектирование десантных кораблей, которые способны нести по 15–20 вертолетов, начнется с 2020 года, а строительство головного корабля — с 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные источника в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, в ближайшие месяцы министерство обороны завершит формирование тактико-технического задания на УДК, после чего направит его в Объединенную судостроительную корпорацию.

«В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля — в 2021 году», — сообщил собеседник агентства в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Согласно информации источника, планируется, что головной УДК будет построен и сдан заказчику в рамках ГПВ-2027, а серийный — до начала 2030-х годов. К настоящему моменту ТТЗ, однако «уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров» и «смогут переносить крупную авиагруппу вертолетов различного назначения в количестве 15–20 машин».

Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов озвучил планы по пополнению российского ВМФ новыми большими десантными кораблями. По его словам, на новых БДК будет улучшена обитаемость. В общей сложности на данный момент по обновленному проекту «Ивана Грена» предполагается построить два-три новых БДК. Стоит отметить, что при этом второй БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» будет практически идентичен головному кораблю серии — БДК «Иван Грен».

Напомним, в ходе посещения Уфимского моторостроительного производственного объединения в январе минувшего года президент РФ Владимир Путин заявил, что новая государственная программа вооружения будет реализовываться с 2018 по 2027 годы. При этом в период реализации программы все предприятия оборонно-промышленного комплекса будут работать стабильно и ритмично, добавил глава российского государства.